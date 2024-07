AFP via Getty Images

Niente Monaco, Mikautadze firma per un altro club: era stato un obiettivo del Milan

Telenovela finita. Deciso il futuro di Georges Mikautadze, attaccante classe 2000, accostato anche al Milan: come riportato da L’Equipe Lione e Metz hanno appena concordato una commissione di circa 18 milioni di euro per il trasferimento del nazionale georgiano, rivelazione all’ultimo Euro 2024 (3 gol e un assist in 4 partite). L'ex Ajax è atteso questo martedì a Lione per le visite mediche e firmare per cinque stagioni.