Niente Napoli e Juventus per Luiz Felipe: l'ex Lazio ha detto sì a De Zerbi

per quelle formazioni di Serie A alla ricerca di un'occasione a basso costo per rinforzare la difesaSecondo quanto riferito da Mattia Moretto,, dopo aver ottenuto lo svincolo dai sauditi dell'Al-Ittihad,di Roberto De Zerbi a poter disporre delle qualità e dell'esperienza del classe 1997, che è pronto a firmare un contratto con la società francese fino a giugno 2026., che in Italia ha indossato la maglia della Lazio dal 2016 al 2022 (con una breve parentesi di 7 partite alla Salernitana), collezionando un totale di 144 apparizioni e due gol,La squadra di Antonio Conte, perso per infortunio Alessandro Buongiorno e alla ricerca – insieme allo juventino Danilo – di un profilo già fatto e finito e più affidabile di Juan Jesus e Rafa Marin, ci ha fatto un pensiero; esattamente come il club bianconero che, dopo i gravi incidenti occorsi a Bremer e Cabal, vorrebbe regalare a Thiago Motta almeno due giocatori. Col milanista Tomori più lontano dopo l'avvicendamento sulla panchina rossonera tra Fonseca e Conceiçao, in considerazione delle complicazioni economiche per Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica, Cristiano Giuntoli ha valutato il profilo di Luiz Felipe, che sarebbe arrivato a costo zero.Alla fine nessuna delle due squadre italiane ha affondato il colpo e così(che con la Lazio ha vinto due volte la Supercoppa Italiana e una volta la Coppa Italia), che(erano state 27 nello scorso campionato, quando era stato acquistato per 22 milioni di euro dal Betis Siviglia) e poi- per questioni di eleggibilità legate al suo status di giocatore straniero considerato in eccesso nella società in cui milita tra gli altri Karim Benzema – ha optato per il Marsiglia di De Zerbi.