Premessa: un bravo allenatore prende un giocatore che vale 6 e lo porta a valere 7, ne prende uno da 7 e lo porta a un rendimento da 8.. Li aiuta a tirare fuori il meglio di sé, li rende consapevoli e maturi, ne alza lo status.: l’Italia che in quest'ultima settimana ha battuto Estonia (4-0), Polonia e Bosnia (2-0); hanno brillato due giocatori del Sassuolo,Non erano scarsi prima di conoscere De Zerbi, semplicemente DZ li ha aiutati a trovare il loro posto in campo (Locatelli) e nel mondo (Berardi).che ha lasciato intuire uno spessore solido anche fuori dall'Italia, a fronte di una trentina di partite in campo internazionale. A Locatelli De Zerbi ha insegnato il «gioco di posizione», gli ha affidato la regia del Sassuolo, lo ha spinto - come più volte ha spiegato - ad essere più coraggioso nelle scelte. L’assist per Berardi l'altra sera con la Bosnia ne è un esempio. Talento, intuito, coraggio. Oggi Locatelli è un grande pivot davanti alla difesa, uno dei più promettenti in circolazione.Il ragazzo ha qualità fuori dall'ordinario, gli ha sempre fatto difetto la continuità di rendimento e una certa propensione al nervosismo (non è amatissimo dai colleghi, per via dei suoi numerosi «colpi di testa» che ne hanno caratterizzato la carriera). Nel calcio, lo sappiamo, tutto si consuma in fretta. Anni fa, quando la stella di Berardi aveva cominciato a brillare, a leggere il borsino del mercato venivano i giramenti di testa. Berardi vale 40 milioni. No, a 50 non lo vendono. Ma forse a 60 ci si arriva. Lo si paragonava al giovane Mancini, che apparve all'alba degli anni ’80 a miracol mostrare: la stessa eleganza, la stessa leggerezza di tocco, la stessa consapevole superbia nel trattare tutti, pallone e avversari compresi. Tutto è sfumato, gli anni sono passati e il talento di Berardi non è ancora sbocciato. O forse ci siamo. A 26 anni: ora o mai più.. Gli ha fatto capire - dice chi lavora con loro - quanto sia davvero forte. E’ stato un lavoro mentale, una sorta di disciplina che poi si è tramutata - anche in campo - in prestazioni di livello., lanciato proprio da DZ che gli ha pure preannunciato un futuro da 9 della nazionale A. E’ un centravanti anomalo per questi tempi, simile per corporatura al Kun Aguero (il suo idolo), alto poco più di uno e settanta, brevilineo, baricentro molto basso. E’ un fulmine, Raspadori. Una biscia velenosa in area avversaria. I margini di miglioramento sono enormi. A De Zerbi il merito di avergli dato fiducia e di averlo inserito in un contesto di squadra che funziona alla meraviglia.. Che con De Zerbi - due anni fa - è rimasto pochi mesi. DZ all'epoca gli preferì Boateng, ma fu onesto nel riconoscerne il potenziale. Non si pigliarono, soprattutto a livello caratteriale. Scamacca ha avuto bisogno di fare un giro largo: Cremonese, Pec Zwolle, Ascoli e Genoa.