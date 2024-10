Getty Images

Non solo Calabria, anche Loftus-Cheek e Jovic out per Fiorentina-Milan

Redazione CM

5 minuti fa



Alla vigilia della trasferta di Firenze contro la squadra di Palladino - partita in programma domani alle 20.45, è il posticipo della settima giornata - l'allenatore del Milan Paulo Fonseca sta sciogliendo gli ultimi nodi di formazione. Oltre a Florenzi, Sportiello e Bennacer ormai indisponibili da tempo, l'allenatore non avrà a disposizione altri tre giocatori: Loftus-Cheek, Jovic e Calabria, che si è fermato durante l'allenamento di ieri per un problema al polpaccio.



MILAN, IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI - Gli esami approfonditi ai quali si è sottoposto il terzino rossonero hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro: tra una settimana verrà effettuato un nuovo controllo per capire le condizioni del classe '96. Jovic sarà out per un sovraccarico al pube, e l'ex Chelsea Loftus-Cheek è alle prese con un risentimento al flessore destro per il quale è indisponibile in vista della sfida con la Fiorentina.