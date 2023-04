Proseguono i problemi in casa Digital Bits. Dopo aver vissuto un periodo di innumerevoli problematiche - l’aver saltato ogni pagamento della stagione in corso - con l’Inter – di cui è main sponsor – l’azienda di criptovalute, che ha recentemente nominato un nuovo amministratore delegato – Daniele Mensi – si trova di fronte ad una nuova spinosa situazione.



ANCORA PAGAMENTI SALTATI - Anche la Roma, infatti, ha sospeso la presenza dello sponsor Digital Bits sulla maglia della prima squadra. Lo scorso 31 marzo, non è stato rispettato il pagamento di una tranche prevista dall’accordo tra l’azienda e la società giallorossa. Il club capitolino ha quindi richiesto alla Lega Calcio – in vista del match contro il Milan – di giocare con la scritta “SPQR”.