L'affare con laper Aleksandarnon sarà l'unico cheproverà a chiudere per la fascia, o meglio(per usare un termine caro a Gennaro Gattuso)Il club nerazzurro sta provando infatti a regalare ad Antonionon solo uno bensì due innesti e oltre al serbo il nome più caldo resta quello diche, oltre a Marcos Alonso, ha chiuso il colpo Chilwell dal Leicester pagandolo a peso d'oro. Lo spazio per Emerson Palmieri si riduce quindi quasi a zero e, per questo, l'Abbiamo utilizzato il concetto di "catena" di sinistra e non di fascia perché l'acquisto di, infatti, non rappresenterebbe il terzo innesto nel ruolo di terzino fluidificante del 3-5-2 di Conte. La duttilità digià mostrata alla Roma, infatti, fa del serbo sia un'alternativa in fascia, ma soprattutto un'opportunità nel pacchetto arretrato, da terzo di sinistra in alternativa ad Alessandro Bastoni (allontanando quindi l'acquisto di Kumbulla) soprattutto nelle partite più tese. E conconfermato, connon riscattato evicino all'Istanbul Basakseir l'acquisto eventuale di Emerson non rappresenterebbe un surplus, ma un'opportunità in più a disposizione di Conte.