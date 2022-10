La proprietà del Genoa è particolarmente attenta alla questione dello stadio Luigi Ferraris. I rossoblù spingono per il rinnovo dell'impianto, anche perché la concessione scadrà a fine stagione. Per questo motivo i 777 avrebbero presentato due progetti di ristrutturazione dell’impianto alla Sampdoria e al Comune di Genova. Uno dei due studi, peraltro, è stato realizzato da Populous, studio di architettura statunitense che si è occupato anche del nuovo San Siro. Per il momento la situazione rimane ferma, ma sarebbe in programma un incontro a breve.



L’assessore di Genova Pietro Piciocchi,nel frattempo, ha chiarito a Il Secolo XIX la volontà del Comune: "Sarà lo stadio di Genoa e Sampdoria. Saranno determinanti per la progettualità, oggi la Sampdoria ha una situazione più complessa ma in attesa di sviluppi lavoreremo insieme con i club che già oggi gestiscono con la “Luigi Ferrari” lo stadio che vogliamo portare a standard elevati" ha spiegato Piciocchi.