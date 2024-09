AFP via Getty Images

Okereke, ufficiale: lascia la Cremonese e vola in Turchia

8 minuti fa



David Okereke lascia l'Italia per la Turchia. L'attaccante nigeriano (classe 1997 ex Venezia) era rientrato alla Cremonese in Serie B dopo aver passato la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Torino. Ora con la stessa formula si trasferisce al Gaziantep. Il suo contratto col club grigiorosso scade a giugno 2026.



IL COMUNICATO - La Cremonese comunica che il calciatore David Okereke è stato trasferito a titolo temporaneo con diritto di riscatto a Gaziantep Futbol Kulubu.