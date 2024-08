Olbia, altro figlio d'arte: dopo Cristian Totti arriva Matteo Lucarelli

Getty Images

(in foto).Il difensore centrale (classe 2001 scuola Parma) è reduce da un'esperienza all'Eto Fc Gyor, club della seconda divisione ungherese.- La squadra sarda è retrocessa tra i dilettanti, dopo l'ultimo posto in classifica nel girone B della Serie C. Nella scorsa stagione si sono alternati in panchina Leandro Greco, Marco Gaburro e Oberdan Biagioni. Il nuovo allenatore è Marco Amelia, campione del mondo con l'Italia nel 2006. L'ex portiere di Milan e Genoa (che in carriera ha già allenato Lupa Roma, Vastese, Livorno e Prato) è reduce da un'esperienza alla guida della squadra Under 18 del Frosinone.

- "Olbia Calcio 1905 rende noto l’acquisto del difensore Matteo Lucarelli, classe 2001.Dopo una trafila nelle giovanili del Parma e delle esperienze all’estero è pronto a mettersi a disposizione dei Guardiani del Faro.Benvenuto ad Olbia Matteo!".