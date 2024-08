GETTY

Olimpiadi Parigi 2024, il fioretto maschile è argento: Giappone troppo forte, 22esima medaglia

16 minuti fa



Niente oro, Macchi, Marini, Bianchi e Foconi sono argento nella scherma. Il quartetto azzurro si arrende al Giappone che vince 45-36 nella finale del torneo di fioretto maschile a squadre. Prestazione sottotono dei nostri che pure si sono trovati contro una corazzata come quella nipponica.



Decisivo nella sfida, equilibrata fino ad allora, lo 0-5 incassato da Foconi, la riserva italiana entrata nella penultima sfida contro quella giapponese che ha saputo impattare meglio con la gara. Un finale agrodolce per la scherma che ha regalato qualche gioia e qualche delusione di troppo. Macchi, Marini, Bianchi e Foconi si confermano comunque al massimo livello della specialità del fioretto e portano in dote alla spedizione azzurra un argento pesante.