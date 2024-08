Olimpiadi Parigi 2024, Italia-Stati Uniti di pallavolo maschile: dove vederla in tv e streaming, in palio il bronzo

AFP via Getty Images

Troppaper Simone Giannelli e compagni. L'I, 3-0 netto per i padroni di casa che volano in finale contro la Polonia a giocarsi l'oro delle Olimpiadi di Parigi 2024.Non finisce il percorso degli azzurri,: per farlo affronterà gli, sconfitti dai polacchi nell'altra semifinale. Ma quando sarà la partita? A che orario inizia? E dove vederla in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni.

Italia-Stati Uniti, finale per il bronzo di volley maschile, è in programmaLe Olimpiadi sono trasmesse dallain chiaro su Rai 2 in tv, HD sul canale 502 del digitale terrestre (in streaming su RaiPlay), ma è bene ricordare che la Rai darà priorità all'evento italiano più importante nella fascia oraria in questione.Tutte le Olimpiadi sono inoltre trasmesse su, vi si può avere accesso tramite diverse piattaforme che permetteranno la visione in tv e streaming: tra queste ci sono Sky (canali 210, 211, dal 251 al 257), DAZN ma anche Discovery+.