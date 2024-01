Operazione Nostalgia 2024: dove e quando ci sarà il raduno

Il raduno di Operazione Nostalgia ormai è diventato un appuntamento fisso ogni anno. Anche per l'edizione del 2024 gli organizzatori hanno già deciso date e sedi degli incontri che ogni volta attirano tanti tifosi, ma soprattutto ex giocatori di Serie A pronti a rimettersi pantaloncini e scapirini e tornare in campo per qualche ora.



RADUNO OPERAZIONE NOSTALGIA 2024: QUANDO E DOVE - Quest'anno sono previsti due appuntamenti: il primo è in programma sabato 8 giugno allo Stadio Arechi di Salerno; l'altro è stato fissato per il 7 luglio al Silvio Piola di Novara. Due appuntamenti da non perdere; per tutte e due le date sono previste migliaia di tifosi dopo che l'anno scorso in 14mila hanno riempito lo stadio Paolo Mazza di Ferrara.



COS'E' OPERAZIONE NOSTALGIA - Operazione Nostalgia nasce come realtà digital che ha come obiettivo quello di far emergere i valori principali dello sport e del calcio; alla base del progetto ci sono aggregazione, unione e lealtà che iniziativa dopo iniziativa vengono trasmessi al pubblico. Dopo aver fatto registrare il record di engagement online, si è iniziato a organizzare veri e propri eventi con ex calciatori per coinvolgere più persone possibile. Oggi il raduno di Operazione Nostalgia è diventato un appuntamento abituale che attira decine di migliaia di tifosi che vogliono fare un salto nel passato.