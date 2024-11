Italia, primo gol in nazionale per Tonali: rotto il digiuno dopo più di un anno

AFP via Getty Images

Nel bel primo tempo dell'Italia in casa del, in occasione del match valido per la fase a gironi della Nations League, uno dei protagonisti del monologo azzurro è. L'ex milanista, rientrato a inizio stagione dalla squalifica, si è tolto lo sfizio di mettere a segno la, ritrovando così il gol dopo un lungo digiuno.Lo attendeva da tempo e finalmente è arrivato. Uno-due sulla fascia destra tra, il terzino del Napoli arriva sul fondo e mette in mezzo un rasoterra che, leggermente sporcato, si trasforma in un assist al bacio per, che non può far altro che depositare in porta il pallone del momentaneo 1-0. Come detto, si tratta della prima rete di Tonali con l'Italia, arrivata

Laper il caso scommesse che ha tenuto Tonali lontano dal campo fino allo scorso 28 agosto, aveva anche interrotto il rapporto con il gol. Tonali, infatti,, quando aveva messo a segno una rete nel 5-1 rifilato dal suo Newcastle all'Aston Villa. Erano quindiche il classe 2000 non timbrava il cartellino, ma ora il digiuno è finito. Tonali è tornato. Ed è tornato a segnare.