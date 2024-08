Palacios tra Inter e Bundesliga, la conferma del presidente Talleres: "Lo vogliamo vendere"

Tomas Palacios tra Inter e Bundesliga. La conferma arriva direttamente dal presidente del Talleres, Andrés Fassi: "L'offerta per Tomas Palacios è concreta ed entrambi i club stanno trattando. In questo momento in Italia ci sono persone del Talleres e dell'Independiente Rivadavia. E c’è anche un’opzione dalla Germania. Sono opzioni molto significative. È molto positivo che il Talleres continui in quella struttura di vendita di giocatori che in prima squadra non avevano alternative".