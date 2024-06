Getty Images

Paolo Cannavaro dice addio a Fabio: allenerà da solo, ecco dove

2 ore fa



Nuova e prima avventura in panchina per Paolo Cannavaro. L'ex giocatore era stato finora vice di suo fratello, Fabio. I due sono reduci dall'impresa della salvezza dell'Udinese ma, dopo che il club ha scelto di puntare su altri tecnici, per l'ex Napoli è tempo di mettersi in proprio.



PRIMA PANCHINA - Sarà lui il nuovo allenatore della Pro Vercelli. Lo riporta Sky Sport, secondo cui l'ex difensore del Sassuolo, tra le altre, prenderà il posto di Andrea Dossena. Ritiratosi nel 2017, il più piccolo dei fratelli Cannavaro è stato nello staff di Fabio al Guangzhou, in Cina, al Benevento e all'Udinese. Per lui quindi ora la prima missione in solitaria: prenderà una squadra che farà parte del Girone A di Serie C e che è reduce da una buona stagione dopo l'ottavo posto e l'approdo ai Playoff.