L’ex attaccante francese Jean-Pierre Papin parla a MilanTv: "Non ho mai perso un derby contro l’Inter. Il derby è particolare, quando giocavo a Marsiglia non ne avevo uno visto che era una cosa più regionale con il Tolone e non una stracittadina. È una partita importantissima per la città ma lo era anche per noi giocatori che non volevamo perdere. Mi ricordo che Maldini e Baresi dicevano 'noi oggi dobbiamo vincere, non dobbiamo pensare al pareggio'. Il colpo di tacco a Zenga nel febbraio 1993 è uno dei più bei ricordi che ho di una partita giocata a San Siro. Ho fatto un gol bellissimo. Ho provato qualcosa che non si fa mai e che non ho mai fatto neanche in allenamento".