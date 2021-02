Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro la Roma.



SVOLTA DOPO IL KO CON L'INTER - "Al di là della sconfitta terapeutica, credo sia difficile far filotti di 10-12 partite consecutive di vittorie. Ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee. Essendo l'unica squadra fra le prima 7 del campionato che ha cambiato in corsa, le prove siamo stati costretti a farle durante il campionato".



LA SEMIFINALE DI COPPA DI RITORNO - "Minuti che tolgono concentrazione? Intanto stasera ce ne sono 90 di minuti molto difficili. La Roma sta facendo un percorso importante, con un allenaotre molto bravo e una dirigenza che sta facendo ottimi risultati. Pensiamo alla partita di stasera che già è difficile così".



DZEKO - "Dzeko è un buon giocatore, ma la Roma ne ha tanti di bravi. Noi dobbiamo pensare ai nostri, non posso mettermi a pensare anche a quelli degli altri".