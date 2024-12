Parma, le pagelle di CM: Man è letale sull'errore della Lazio, Haj disegna un capolavoro

Getty Images

Parma – Lazio 3-1risponde sempre presente quando chiamato in causa. Il malinteso con Valeri nel finale però poteva costare l’ennesimo finale horror di questa stagione. È andata bene stavolta.: chiude il match col suo gol. Prestazione rocciosa contro un’avversario temibile come Zaccagni.ruvido ma efficace. Non si fa quasi mai sorprendere fuori posizione.ordinato nella gestione dei palloni che passano dalle sue parti. Non si fa prendere dalla frenesia quando è sotto pressione, cioè per quasi tutto il match. (dal 25' s.t.

combina una frittata con Suzuki nel finale, ma per fortuna sua e di tutto il Parma alla fine è ininfluente. Bene comunque il suo lavoro in entrambe le fasi.: si fa prendere dal nervosismo del primo tempo ed è poco lucido nel gestire la pressione della Lazio. Fa bene Pecchia a cambiarlo per evitare guai peggiori. (dal 1's.t.non perfetto in interdizione, anche sulle ripratenze poteva gestire meglio qualche pallone)fa bene il suo lavoro in entrambe le fasi. Contiene Rovella, limitandone le giocate in verticale.lesto e letale nello sfruttare l’errore della Lazio per aprire le danze. Spina nel fianco costante per tutta la retroguardia avversaria.

prestazione col coltello tra i denti da ex della partita. Meritava più fortuna in un paio di situazioni offensive. (dal 37's.t.sv)capolavoro che di fatto chiude il match già in avvio di ripresa. Questo ragazzo ha talento da vendere e oggi lo ha fatto vedere (dal 25's.t.: delude nel primo tempo. Sostituito per evitargli il secondo giallo(dal 1's.t.due assist e un lavoro fondamentale per tenere alto il baricentro della squadra).All.successo strappato con le unghie e con i denti oltre. La guerra di nervi tra i suoi uomini e i biancocelesti la vince anche grazie alle mosse dalla panchina.