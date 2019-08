Non servono ulteriori parole per descrivere uno dei giocatori più importanti nella rosa del Parma Calcio. Gervinho ancora una volta si è dimostrato il pezzo da novanta del 4-3-3 di D’Aversa. Vuoi perché la squadra è costruita ad hoc per le sue ripartenze. Vuoi perché chi ne giova è tutto il gruppo crociato. Vincere aiuta a vincere e convincere, soprattutto dopo il primo trionfo in una sfida ufficiale, contro il Venezia in Coppa Italia. Protagonista assoluto è stato il numero 27 ducale, che dopo aver siglato una doppietta ha voluto ricordare un amico dj scomparso. Classe, velocità e cinismo. Quando l’ivoriano si trova a tu per tu con il portiere avversario difficilmente sbaglia. Gervinho e tutto il Parma Calcio hanno inquadrato la Juventus. È nel mirino e gli undici che scenderanno in campo si faranno trovare pronti per colpirla nel momento giusto.



A due settimane dalla chiusura del calciomercato i tifosi crociati hanno espresso un piccolo desiderio. Nella casella delle cessioni non si vogliono assolutamente trovare il nome dell’ala ivoriana. Offerte irrinunciabili saranno eventualmente valutate, con la consapevolezza che Gervinho vale oro per il Parma. È lui che si prende la scena del numero 9, trovando facilmente la via del gol a differenza di Inglese. Il centravanti ex Napoli ha sbagliato il secondo rigore consecutivo. Non è da questi elementi che si giudica un giocatore. Al primo centro Inglese si sbloccherà e magari non si fermerà più. Come ha affermato il mister crociato, ciò che conta è il lavoro per la squadra. Chilometri su chilometri di corsa non sono segnalati sul tabellino ma sono numeri che contano, come l’assist per Gervinho nel primo gol al Venezia. Ovviamente senza citare il lavoro sporco che compie Inglese per far salire la squadra.



Il Parma di D’Aversa prova a fornire un gioco diverso dalla scorsa stagione. È più apprezzabile ma soprattutto più aggressivo. Il pressing, inesorabilmente più alto, nella fase del possesso di palla avversario, può mettere in difficoltà ogni squadra, Juventus compresa. Il nuovo Parma è più fisico, mostra più tecnica e qualità a centrocampo. Il nuovo Parma è dotato di rapidità nel fraseggio e nel recuperare il pallone. Tutte queste fasi di gioco serviranno per fermare i bianconeri di Sarri. Il loro cantiere è ancora in corso d’opera e ciò potrebbe giovare alla squadra crociata. Con la giusta determinazione e la forza dei singoli il Parma ha le capacità di sfornare prestazioni degne di nota. Succedeva lo scorso anno, si spera che possa funzionare anche nella nuova stagione.