Partecipa al Fantacalcio di Calciomercato.com: iscriviti alla lega di BonusMalus su Fantamaster

Con la sosta del campionato è tempo di aste del fantacalcio: in tanti in questo periodo si stanno riunendo per il momento più importante di tutta la stagione. Strategie e scommesse, pupilli e occasioni da pescare. Anche noi di Calciomercato.com abbiamo il nostro fantacalcio: per partecipare bisogna iscriversi alla lega di BonusMalus su Fantamaster.. Per partecipare alla lega si deve accedere su Fantamaster (va creato un account per chi non ce l'ha) e cliccare su questo link per entrare nella lega di BonusMalus; pubblica e grauita. Una volta fatto l'accesso, lo step successivo sarà la creazione della rosa.

- Per farlo andate nella sezione 'Mercato' e selezionate 'Libero'. Si aprirà una schermata nella quale ci sarà l'elenco dei giocatori che potete scegliere: 300 crediti di budget per 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti.. La rosa può essere modificata tra una giornata e l'altra di campionato, con cambi illimitati.

- I voti ai quali fa riferimento la lega sono quelli di Fantamaster, che di conseguenza sarà la fonte anche per quanto riguarda bonus e malus. E' possibile inserire la formazione fino a un minuto prima della prima partita del turno di Serie A.. L'autorete vale -2 e il rigore sbagliato -3. La classifica è determinata dalla somma punti; niente scontri diretti, è un tutti contro tutti.