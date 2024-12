Patrik Schick a forza quattro, è di nuovo uomo mercato: la Juventus ci pensa

e permette al Bayer Leverkusen campione di Germania in carica di rimanere a stretto contatto con la capolista Bayern Monaco, lontana appena quattro punti dopo la grande prestazione contro il Lipsia. L'attaccante ceco, con un passato in Serie A tra le fila della Sampdoria e della Roma,nella sfida valida per la quindicesima giornata di Bundesliga: dopo l'errore dal dischetto di Florian Wirtz ad inizio partita, Schickassicurandosi di portare a casa il pallone normalmente riservato a chi si ferma a tre marcature, ritoccando così i suoi eccezionali numeri in questa parte della stagione., che prima del Friburgo aveva lasciato il segno contro Bochum, Heidenheim (tripletta) e Union Berlino. Un'inversione di tendenza piuttosto clamorosa rispetto alla primissima parte di stagione, nella quale Schick non aveva mai trovato la via del gol in campionato – segnando soltanto contro il Salisburgo in Champions League e l'Elversber in Coppa di Germania – e nella quale faticava a trovare con regolarità una maglia da titolare.Sky Deutschland conferma infatti chePur non essendo un obiettivo prioritario,, visto che Arkadiusz Milik è ancora ai box per l'infortunio che lo tiene ai box da inizio stagione e che lo riproporrà a Thiago Motta solo tra qualche settimana. Il club bianconero è proiettato principalmente sulla ricerca di uno-due difensori e sulla cessione di quei calciatori che, per questioni di gerarchie o per opportunità economica, possono essere sacrificati.La Juventus non vorrebbe trascinare troppo in là nel tempo una contrattazione per spalmare su più stagioni l'attuale ingaggio da 12 milioni di euro del centravanti serbo e, in caso di mancata intesa, si vedrebbe costretta a prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione. Rendendo ancora più impellente l'individuazione di un sostituto all'altezza.– settembre 2020 –Dopo aver sfiorato la Vecchia Signora nell'estate 2017, l'appuntamento col destino potrebbe essere stato soltanto rimandato.