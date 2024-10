Paura in Camerun-Kenya: Wooh finisce a terra e perde i sensi

AFP via Getty Images

Nelle gare di qualificazione alla Coppa d'Africa 2025 ha lasciato tutti a bocca aperta quello che è successo in Camerun-Kenya. Allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé. Il giocatore ha sbattuto violentemente la testa a terra, è stato soccorso dallo staff medico tra gli sguardi preoccupati dei giocatori in campo, delle panchine e dei tifosi sulle tribune. La partita è stata provvisoriamente sospesa, Wooh è stato messo sulla barella e, dopo aver riaperto gli occhi, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

- Il difensore protagonista del brutto episodio è un 2001 cresciuto in Francia, prima di arrivare al Rennes nel 2022 ha giocato al Nancy e al Lens. Doppio passaporto camerunense e francese,: 191 cm d'altezza per il giocatore che, considerando anche la gara contro il Kenya, in nazionale ha giocato 17 partite segnando 2 gol. Titolare nella squadra di Julien Stéphan, quest'anno le ha giocate tutte tranne l'ultima partita contro il Monaco nella quale è rimasto in panchina.- Il Camerun ha vinto 4-1 col Kenya e dopo tre partite è in testa al proprio girone con 7 punti.; il Camerun l'ha chiusa nella ripresa con il quarto gol a più di mezz'ora dalla fine. Come detto, Wooh ha dovuto lasciare il campo in barella dopo 19 minuti, al suo posto è entrato il difensore del Nantes Castelletto.