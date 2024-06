Perché Alaba non è stato convocato per gli Europei 2024

Getty Images

Il Real Madrid nell'ultima stagione non è stato fortunatissimo con gli infortuni. In tre si sono rotti il legamento crociato: Thibaut Courtois, Eder Militao e, a differenza degli altri due i tempi di recupero stabiliti erano di otto mesi e per questo il ct dell'Austria Rangnick non l'ha convocato per il torneo che si giocherà in Germania da venerdì 14 giugno al 14 luglio.

- Prima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro saltando solo due gare per un problema agli adduttori oltre alla panchina contro il Cadice e la doppia esclusione in Champions con il Braga tra andata e ritorno.: il difensore spagnolo è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio in quasi tutte le partite giocate, finale di Champions col Dortmund compresa.- L'Austria di Ralf Rangnick è stata inserita in un girone di ferro,. Senza Alaba, l'altro centrale titolare insieme a Danso dovrebbe essere Wober del Leeds che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Borussia Monchengladbach. Gli "italiani" convocati sono Posch del Bologna e l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic.