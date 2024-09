Perché Djalò può essere venduto dalla Juventus dopo la fine del mercato?

L'accordo prevede un semplice prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto, con il pagamento dell'ingaggio diviso tra i due club. In questi minuti sono in fase di preparazione tutti i documenti necessari, dopodiché il difensore potrà firmare il suo contratto con il Porto. Djalò, arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio, nei giorni scorsi era stato a un passo dalla cessione alla Roma.Ricordiamo che, in base a quella data, i club italiani non possono più acquistare calciatori, ma possono ancora vendere in quei paesi dove il mercato è ancora aperto.

Il 30 agosto infatti il mercato si è chiuso per Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1.(e quindi fino alla mezzanotte di oggi la Juventus può concludere la cessione di Djalò al Porto).in Qatar il mercato chiude il 9 settembre, così come in Romania e Svizzera. Il 10 si chiude in Messico, l'11 in Grecia, il 12 in Russia. Infine, il 13 settembre, chiusura in Serbia e Turchia.