Perché Kvaratskhelia è in panchina contro il Lecce

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei giocatori sui quali Antonio Conte in estate aveva posto il veto: "Lui, non si tocca". Niente cessione, neanche di fronte a una super offerta. De Laurentiis l'ha accontentato, e in questi primi mesi di stagione l'allenatore azzurro non ha mai rinunciato all'attaccante georgiano. Mai, fino a oggi: perché

- Se da una parte tra Neres e Politano il ballottaggio è aperto ogni settimana e probabilmente lo sarà fino alla fine della stagione, sull'altra fascia Kvara è sempre stato il titolare indiscusso. E lo sarà ancora dalla prossima partita, perché, nel quale il Napoli giocherà a San Siro contro il Milan nella gara in programma martedì 29 ottobre alle 20.45. E Kvara, se sta bene, sarà in campo dal primo minuto.

- In stand by invece il discorso legato al rinnovo di Kvaratskhelia. Il georgiano ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ma c'è ancora distanza sull'ingaggio e sulla cifra dell'eventuale clausola di rescissione da inserire nell'accordo:, che ha fissato come obiettivo quello di aumentare l'attuale stipendio del suo assistito che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro. L'inserimento della clausola va bene a entrambe le parti, il Napoli la vorrebbe di 100 milioni e l'entourage di Kvaratskhelia proverà a fissarla più bassa.