Perché Osimhen non gioca? Napoli, la risposta di Conte

È questa la domanda che si fanno ogni giorno i tifosi del. C'è frustrazione, inevitabile, per tutto ciò che sta accadendo. Un mercato che difficilmente si sblocca e dipende soprattutto dal centravanti nigeriano e i risultati che ora iniziano a contare. Può passare il ko per 2-0 contro ilin amichevole e anche la vittoria solo ai rigori contro ilin Coppa Italia, ma perdere 3-0 all'esordio in campionato fa capire quanto sia lontana la strada giusta per Conte e la sua squadra.e ne ha subiti addirittura 5. Prima che pensare alla difesa c'è da ragionare sul fatto che non si butti la palla in rete.: loro i tre centravanti che hanno lavorato in attacco. A cui si aggiungono iE si sente tutta l'assenza di Victor, spesso criticato ma oggi richiestissimo dai tifosi che vorrebbero tanto vederlo in campo a trascinare tutti verso la ripresa.

- La situazione di mercato è molto chiara,. Al momento, però, non è arrivata la vendita, è e resta sotto gli occhi di Conte in allenamento. Ma senza la disponibilità di essere chiamato già solo nella lista convocati. Per un attimo a Castel di Sangro sembrava potesse essere finire in panchina nell'amichevole contro il Girona. Qualcosa, però, pare essere cambiato. Dunque, fuori anche lì. La domanda però è: perché Osimhen non gioca? L'ha spiegato Conte nel post partita di, chiarendo che non è una sua scelta:

- L'attesa infinita continua.continua ad essere a Napoli ma dain casa. Ilnon ha affondato il colpo, nonostante l'infortunio di Gonçalo. E iltemporeggia, non avendo intenzione di spendere i, ma neanche intorno ai 100. Cessione bloccata al momento, però come ha detto il dssi cercherà di trovare una soluzione entro dodici giorni. Altrimenti?, perché di affari in decollo per il suo addio non ce ne sono. Lì sarebbe interessante capire il destino:Il conto alla rovescia per la chiusura del mercato è iniziato, Victor è l'osservato speciale.