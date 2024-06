Perché Saelemaekers non è stato convocato per gli Europei 2024

BELGA MAG/AFP via Getty Images

per l'Europeo in programma in Germania da venerdì 14 giugno al 14 luglio. L'esterno classe '99 è rimasto fuori per scelta tecnica, al suo posto l'allenatore italiano ha preferito chiamare altri giocatori che si sono messi in vetrina nei rispettivi club. Saelemaekers aveva saltato anche l'ultimo Mondiale in Qatar: l'ex ct Martinez l'aveva inserito tra le riserve, avrebbe potuto chiamarlo in caso di infortunio di un giocatore della lista ma non c'è stato bisogno.

- L'esterno belga arriva da una buona stagione con la maglia del Bologna, che l'aveva preso in prestito con diritto di riscatto dal Milan l'estate scorsa:. Il futuro di Saelemaekers è ancora in bilico: il diritto di riscatto è fissato a 10 milioni, il Bologna ha cambiato allenatore e nella scelta della dirigenza conterà anche il parere di Vincenzo Italiano.- La nazionale di Tedesco all'Europeo. La squadra gira intorno a Kevin De Bruyne, davanti è tutto nelle mani di Romelu Lukaku che dopo il prestito alla Roma nell'ultima stagione potrebbe tornare in Serie A: Conte lo vorrebbe per il nuovo Napoli, il Chelsea apre solo alla cessione a titolo definitivo. Se non si considera BigRom che formalmente è tornato ai Blues, l'unico giocatore della Serie A tra i convocati è Charles de Ketelaere.