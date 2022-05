Il futuro di Ivan Perisic tiene banco in casa Inter con l'esterno croato alle prese con il rinnovo di contratto ancora lontano con i nerazzurri e l'offerta per l'addio a parametro zero con la Juventus.



Il giocatore, però, al momento vuole solo chiudere la stagione in campo con la sfida contro la Sampdoria e sui social ha ribadito il messaggio che la stessa Inter sta facendo passare: "Mai mollare. Totalmente concentrato su domenica".