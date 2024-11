Perugia-Ternana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

NurPhoto via Getty Images

Un derby è sempre un derby, ancor di più se in ballo ci sono ambizioni di classifica da cerchiare in rosso.accende la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, con l'incrocio tutto umbro tra un Grifone alla rincorsa della zona Playout (e reduce dall'arrivo in panchina di Zauli) e le Fere, protagoniste di un inizio di campionato super e intenzionate a restare in scia del Pescara capolista.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura di Perugia-Ternana, sono info che potrete trovare in questa pagina.

Perugia-Ternana sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 251).Perugia-Ternana sarà disponibile anche in streaming sia su NOW che su Sky Go.