Piccolo tifoso del Brescia scrive a Santa Lucia: "Fai un incantesimo all'Atalanta e falla retrocedere"

La festa che anticipa il Natale al Nord (e soprattutto nelle province di) e in qualche regione del Sud è la prima occasione per i bambini di. Prima che arrivi il famoso babbo dalla Lapponia, tantissimi piccoli scrivono allaaffinché esaudisca i loro. Tra questi c’è ancheche, senza mezzi termini o giri di parole, le ha fatto una richiesta particolare.Il piccolo tifoso dei biancazzurri ha infatti chiesto a Santa Lucia diA raccontare questa storia è stata l’emittente radiofonica RTL 102.5, cui è arrivato unche ha inviato la foto della particolarescritta dal

Inutile ricordare come tra le due cittàProprio in un derby di qualche anno fa, il compianto Carloaveva sfoggiato tutta la sua verve quando, sotto nel punteggio contro i cugini bergamaschi, aveva promesso di correre sotto la curva avversaria in caso di pareggio. Detto, fatto.la squadra staziona nelle zone meno nobili della classifica di Serie B, l’allenatoreè stato esonerato e il tuttoLa squadra dibrilla in Europa e in Italia, dove punta allo Scudetto. Uno smacco che non deve essere andato giù al piccolo tifoso bresciano. Un altro ragazzo della zona, Sandro, anni addietro, scrisse proprio a Santa Lucia affinché questa intercedesse per lui e. Il suo desiderio si è avverato, chissà che non accada anche per quello del tifoso del Brescia. Ai tifosi della Dea non resta che fare gli scongiuri.