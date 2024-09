Pirateria tv, contro il pezzotto pene fino ad un anno di carcere anche per chi non denuncia: "Nessuno è al sicuro"

AFP via Getty Images

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hannoriformulati da Fratelli d'Italia e Forza Italia, all'interno del Decreto Omnibus,. Corriere.it riassume il funzionamento delle cosiddetteper i vari attori in gioco, dai fornitori di servizi Vpn e Dns e sottolinea come il Governo adesso parli di, anche chi viene a conoscenza della truffa e non la denuncia, compresi i fornitori.

I due emendamenti, si legge su Corriere.it, sono entrambi firmati da Zedda, Liris e Damiani. Il testo del primo modifica la normativa sui provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità, i quali prevedono. In questo caso infatti, viene aggiunta la necessità di «riabilitare periodicamente la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi Ip bloccati» a patto che siano trascorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite.. E una volta appurato il reato, stop alle trasmissioni «entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione».

ai sensi della presente legge»: l'omissione di segnalazione e comunicazione. Che può essere punita fino ad un anno di carcere, anche nel caso dei fornitori di servizi Vpn e Dns (leggasi Google e Cloudflare)., conclude l'articolo di Corriere.it:. Chi non è stabilito all'interno dei confini europei, ma che offre comunque dei servizi in Italia, deve designare una persona fisica o giuridica che agisca da loro rappresentante legale nel Belpaese.