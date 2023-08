Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, Stefano Stefanelli, nuovo direttore sportivo del Pisa, ha commentato i rumors riguardanti Mattia Valoti, nel mirino della società toscana: “Valoti invece è un giocatore che ci piace e a chi non piacerebbe? In categoria tutti lo vogliono. Ci sono dei contatti e la percezione è che il ragazzo in questo momento non è così convinto di lasciare la Serie A ed è in una fase un po’ embrionale”.