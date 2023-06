Pescara, Foggia, Lecco e Cesena. C'è ancora un posto libero nella Serie B 23/24 e a conquistarlo sarà solo uno dei quattro club sopracitati: decisiva sarà la Final Four che avrà inizio stasera. Si parte alle 20,30 con due scontri dall'alta tensione: Foggia-Pescara, attesissimo derby del sud, e Lecco-Cesena.



IL PERCORSO - I biancazzurri, che hanno eliminato la Virtus Entella nel turno precedente, andranno allo Zaccheria di Foggia (i rossoneri hanno buttato fuori il favorito Crotone): un match non banale per Zeman, che sfiderà il suo passato. Decisamente 'miracoloso' invece il percorso del Lecco, capace di eliminare la testa di serie Pordenone con due gol nei minuti finali del ritorno: adesso lo scontro col Cesena, reduce da due 0-0 col Vicenza. A premiare i romagnoli è stato il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.



IL REGOLAMENTO - Di piazzamento invece non si parlerà in queste semifinali: in caso di parità complessiva di gol dopo le gare di ritorno (previste per l'8 giugno), si ricorrerà ai tempi supplementari e infine ai rigori. Le gare saranno trasmesse in streaming su Eleven Sports, senza dimenticare Sky Sport e Now. Sarà visibile pure in chiaro Lecco-Cesena, precisamente su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.



Foggia-Pescara - ore 20,30

Lecco-Cesena - ore 20,30