Pogba-Corinthians? Un sito di escort si offre di finanziare l'ingaggio

Il futuro diè ancora da scrivere e per lui sono emerse tante possibili destinazioni. Una di queste è in Brasile, al, e c'è uno sponsor d'eccezione per questa soluzione:Il centrocampista francese classe 1993 è ancora svincolato dopo la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus (l'annuncio lo scorso 15 novembre). Le richieste non mancano, tra le possibili mete è emerso anche ilCity, e neanche le chiamate di ex compagni e connazionali, come ad esempioche provano a convincerlo ad andare al

Nelle ultime settimane però è spuntata un'altra strada per il Polpo, quella del Corinthians in Brasile. Una suggestione, che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi del Timão e non solo, anche di inserzionisti pronti a mettere mano al portafoglio per provare a favorire l'affare. E tra questi anche alcuni investitori un po' insoliti., ha pubblicato un annuncio sui propri canali social nel quale ha spiegato di aver iniziato le

Come? Contribuendo al pagamento dello stipendio dell'ex Juventus: secondo indiscrezioni riportate da RMC Sport, Fatal Model proporrebbe una cifra tra iQuesto il comunicato: "Fatal Model conferma la notizia di aver avviato trattative con il Corinthians per una sponsorizzazione che consentirà l'assunzione di Pogba.Riuscite ad immaginare di vedere la stella francese indossare la maglia di Timão? La nostra proposta è quella di collaborare per realizzare il sogno di Fiel".

A Fatal Model confirma a notícia de que deu início à negociação com o @Corinthians de um patrocínio que viabilize a contratação de @paulpogba



Imagina ver o craque francês vestindo a camisa do Timão? Nossa proposta é colaborar para tornar esse sonho da Fiel realidade. Leia:… — Fatal Model (@FatalModel) December 16, 2024

- L'annuncio di Fatal Model ha messo in imbarazzo il Corinthians, il club di San Paolo ha dunque risposto sui propri social

O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento.



O Clube agradece o interesse da empresa. — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2024

"Il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto una email dalla società Fatal Model, ma non c'è alcuna trattativa in corso.Il Club ringrazia la società per l'interessamento".