Intervistato dal Messaggero Veneto il direttore sportivo del Pordenone Matteo Lovisa fa il punto sulla prossima stagione. "Torneremo in pista con il pensiero che, prima di tutto, sarà importante salvarsi. Tesser? È chiaro che se vogliamo continuare assieme bisogna ragionare in ottica biennale, se così sarà allungheremo di un’altra stagione il vincolo. La nostra idea è quella di non cambiare. Ora sta a lui, ci siamo dati qualche giorno per riflettere sul da farsi”.