Portogallo, Martinez: "Siamo favoriti insieme ad altre 5 squadra. Anche l'Italia è forte"

POOL/AFP via Getty Images

Ilgià qualificato agli ottavi di finale da 1° in classifica, questa sera a partire dalle 21 affronterà la Georgia per l'ultima gara del girone F degli Europei di Germania 2024, e il suo commissario tecnico,ha parlato a Record del proseguo del torneo rimettendo anche l'Italia fra le favorite.“Favoriti per vincere l’Europeo non ce ne sono. L'Italia è forte ed è tra le candidate, come lo siamo noi e altre 5-6 squadre”“Abbiamo preparato la partita per vincere, credo che l’integrità del torneo sia fondamentale. È una partita importante perché il risultato mostrerà chi si qualificherà e chi no".

"La Georgia ha disputato un Europeo molto interessante, avrebbe potuto battere la Repubblica Ceca all’ultima azione della partita. Sono stati molto competitivi contro la Turchia. Dobbiamo continuare con la stessa concentrazione e vincere”.