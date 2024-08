"Pressing" cambia canale: su Canale 5 il programma di riferimento sul campionato

53 minuti fa



Da Italia 1 a Canale 5: basterà scendere di un canale, sempre sulle reti Mediaset, per guardare anche quest'anno Pressing, il programma di approfondimento sul calcio italiano che, con le opinioni di grandi firme del giornalismo, tiene compagnia agli appassionati in tutte le domeniche di campionato.



Si parte questa sera, domenica 18 agosto, e si va avanti ogni weekend in cui si disputa la Serie A. Confermati alla conduzione Massimo Callegari e Monica Bertini, appuntamento alle ore 23:25 per highlights, immagini e confronti su quanto successo nel weekend di pallone.