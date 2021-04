Salvezza ma non solo. I prossimi due impegni che attendono il Genoa saranno importanti sotto una duplice ottica. Se da una parte i rossoblù dovranno cercare di racimolare più punti possibili per avvicinarsi ulteriormente alla fatidica quota 40, dall'altro saranno loro malgrado protagonisti anche della corsa alla qualificazione in Champions League.



Nel giro di sette giorni, tra domenica prossima e quella successiva, Criscito e compagni faranno infatti visita prima alla Juventus e poi al Milan, due compagini in piena lotta per un posto nell'Europa che conta.



Una coppia di sfide all'apparenza proibitive per un Grifone in ben altre faccende affaccendato e atteso a fine mese da due incroci probabilmente decisivi con Benevento e Spezia. Tuttavia già all'andata, con ancora Rolando Maran in panchina, i rossoblù seppero dare del filo da torcere sia ai bianconeri (bloccati a lungo sul pareggio prima di riuscire a passare nel finale) che ai rossoneri, allora capolisti ma che a Marassi non andarono oltre ad un 2-2 ottenuto in doppia rimonta nella sera della rinascita di Mattia Destro. Una tenacia confermata anche a metà gennaio allo Stadium negli ottavi di Coppa Italia, quando il Genoa costrinse la Juve ai supplementari.



Nell'ipotetica tabella di marcia che nessun allenatore ammette di fare ma che poi tutti, bene o male, in realtà compilano, Pirlo e Pioli dovranno dunque stare attenti nell'evitare scivoloni sullo sdrucciolevole scoglio ligure.