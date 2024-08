PSG, è ufficiale il colpo Doué. Ecco come sono stati reinvestiti i 150 milioni risparmiati da Mbappé

per rafforzare la squadra a disposizione del tecnico Luis Enrique. Dopo gli oltredal Benfica - ieri autore di due assist, all’esordio, nella vittoria per 4-1 sul campo del Le Havre -, bonus compresi, per un giocatore che si è legato fino a giugno 2029 rifiutando la proposta alternativa del Bayern Monaco.- Prosegue dunqueLa proprietà qatariota ha ormai sposato questa nuova politica di non avere a tutti i costi la grande stella capace di catalizzare le attenzioni - col rischio di ergersi al di sopra di chiunque altro nello spogliatoio - e purenon tradisce questa filosofia. Ad oggi, la società campione di FranciaE così dentro un centrocampista di 19 anni, un difensore centrale di 22 e un esterno offensivo di 19, che vanno ad aggiungersi alle altre operazioni di prospettiva effettuate nella finestra di mercato dello scorso gennaio: il centrocampista Gabriel Moscardo, 18 anni, dal Corinthians, il difensore centrale classe 2003 Lucas Beraldo e un altro attaccante come il 2002 Barcola.Manca ancora qualcosa? Forse sì, perchécapace di concretizzare la mole di gioco sviluppata da una squadra di talento, nella quale è ormai una certezza il 2006 Zaire-Emery e si affacciano altri promettenti talenti cresciuti nel settore giovanile, come il 2006 Zague e il 2008 Ibrahim Mbaye (che a Le Havre è diventato il più giovane esordiente nella storia del PSG)., che il Paris non ha tuttavia l’intenzione di pagare quanto De Laurentiis - forte di una clausola di 130 milioni di euro - si aspetterebbe. Potrebbe essere il classico botto di fine agosto, non prima di aver liberato spazio salariale e costruito un tesoretto dalle cessioni di tre calciatori che non rientrano nei programmi come Mukiele, Danilo e Ugarte.