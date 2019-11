Dalle parti di Parigi forse cominciano a pensare che provare a trattenere a suon di contratti ultra milionari Kylian Mbappe e Neymar potrebbe essere una soluzione per nulla fruttuosa. Visto l'interesse del Real Madrid per il francese e del Barcellona per il brasiliano, il rischio di perderne almeno uno è un'opzione che il Paris Saint Germain sta tenendo in considerazione. Ecco che Leonardo si sta muovendo per cercare dei degni sostituti ai suoi due fenomeni: i nomi che avanza Le10sport sono ​Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Paulo Dybala (Juve), Raheem Sterling (Manchester City), Erling Haaland (Salisburgo), Joao Felix (Atletico Madird), e Jadon Sancho (Borussia Dortmund).