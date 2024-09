PSV, Schouten: "Calcio italiano difesa e catenaccio, ma la Juventus..."

Getty Images

, difensore deled ex giocatore di Thiago Motta al Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia del match che domani, nella prima giornata di Champions League, vedrà impegnata la squadra olandese in casa della Juventus di Motta."Il calcio italiano è più difesa e catenaccio, ma conosco Motta e questa Juve non lo farà. Sono stato bene in Italia – spiega Schouten -. Ritrovo Thiago Motta, un allenatore che vuole fare un calcio dominante e dovremo fare di tutto per non farlo succedere. Non ho lavorato tantissimo con lui, soltanto sei mesi a Bologna. Ma mi ha migliorato: gli ho mandato un messaggio quando ha firmato con la Juventus. Thiago ha portato il Bologna a un grande livello, speriamo che qui sia ancora indietro".

"Siccome entrambi pratichiamo un calcio di dominio, vediamo chi terrà di più la palla. Sarà una bella partita, anche perché loro da un po’ non giocano la Champions. L’ultima stagione è stata positiva, ma noi dobbiamo guardare avanti. Io sono rimasto qui in estate, non volevo lasciare il Psv", conclude Schouten.