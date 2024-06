Getty Images

Quando e dove si giocano i Mondiali 2026?

un' ora fa



Gli Europei sono stati da dimenticare per l'Italia. La squadra di Spalletti ha fatto le valigie già all'alba degli ottavi di finale: fatale è stata la sfida, strapersa, contro la Svizzera. Se però nella rassegna continentale gli azzurri arrivavano dalla vittoria del 2021, in quella iridata il successo manca dal 2006. E non solo, nelle ultime due edizioni, l'Italia non c'era dopo aver fallito in entrambi i casi la qualificazione. Un trend cui mettere fine al più presto.



PROSSIMA OCCASIONE - I prossimi Mondiali si giocheranno nel 2026, spazieranno tra tre Paesi del Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) e saranno i primi con ben 48 nazionali. La partita inaugurale si giocherà giovedì 11 giugno 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico, la finale invece si terrà a New York, o meglio nelle vicinanze, a East Rutherford, New Jersey, domenica 19 luglio al MetLife Stadium, casa dei NY Giants e dei Jets della NFL. Ancora da svolgere chiaramente il sorteggio, programmato per la fine del 2025.