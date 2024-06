AFP via Getty Images

Quando sarà presentato il calendario della Serie A 2024/25

14 minuti fa



Manca sempre meno alla ripartenza della Serie A. L'edizione 2024/25 del nostro massimo campionato scatterà il prossimo 17 agosto ma, prima della prima giornata, c'è da svelare il calendario. Manca solo l'ufficialità ma la data X sarà quella di giovedì 4 luglio: l'orario è ancora da confermare, la location dovrebbe essere Roma.



LE DATE - Avremo in quel giorno quindi la programmazione completa anche delle prime tre giornate, con orari, anticipi e posticipi, che precederanno la sosta delle nazionali di settembre. Per le altre giornate, dalla quarta in poi bisognerà attendere i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League che avverranno tra il 29 e il 30 agosto.