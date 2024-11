Quando si gioca Legnago Salus-SPAL? Rinviata per nebbia, la data del recupero

La sfida tra Legnago Salus e SPAL è stata rinviata a data da destinarsi. Il match, valido per la 15esima giornata del Girone B di Serie C, dovrà essere recuperato.



La nebbia ha impedito il regolare svolgimento del match allo stadio ‘Sandrini’ di Legnago.



Dopo ben tre sopralluoghi, alle 17:40, alle 18:00 e infine alle 18:15, l'arbitro Luongo ha valutato come non sussistessero le condizioni per disputare il match.



Al momento, la Lega Pro non ha ancora comunicato la data e l’orario del recupero di Legnago Salus-SPAL.