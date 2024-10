Quando torna Buchanan nell'Inter

L'arrivo di Palacios all'Inter in estate, era legato all'infortunio dell'esterno canadese Buchanan. I nerazzurri cercavano un braccetto sinistro giovane che potesse fare da vice Bastoni, una Bisseck bis per provare a replicare quanto fatto con il tedesco, e così dopo aver valutato diversi profili hanno puntato sull'argentino classe 2003. Un centrale per sostituire un esterno sì, ma solo a livello numerico nella rosa:- Buchanan era sparito dai radar dopo un infortunio subito in Coppa America con il Canada: frattura alla tibia durante un allenamento, qualche mese di stop e tanti saluti. Il classe '99 però sta bruciando i tempi e a distanza di poco più di tre mesi vede una luce in fondo al tunnel.. L'idea, secondo il Corriere dello Sport, è quella di fargli alternare una seduta in gruppo a un lavoro individuale; almeno fino a quando non ritroverà la condizione fisica ottimale.

- Arrivato a gennaio scorso dal Club Bruges, nei primi sei mesi in nerazzurro l'allenatore l'ha quasi sempre schierato., tanto da inserirlo in lista Uefa anche quest'anno nonostante il suo infortunio, sacrificando il nuovo acquisto Palacios. Buchanan punta l'uomo e crea superiorità nell'uno contro uno, ha caratteristiche uniche in rosa e l'allenatore conta di riaverlo presto.