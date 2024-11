Quanti gol ha fatto Castro? Segna più di Zirkzee: i numeri a confronto

Getty Images

A Bologna è scoppiata la. L'attaccante argentino ha preso i rossoblù sulle spalle e li sta trascinando a suon di gol e prestazioni positive. Quello che in questa stagione per molti sarebbe stato il vice Dallinga - preso in estate dal Tolosa - è diventato un punto fermo di Italiano; e la punta olandese, per ora, è la sua alternativa., per poi farsi trovare pronto quando il Bologna ha deciso di vendere l'ex Bayern Monaco.

- Facendo un primo bilancio della stagione di Santiago Castro, numeri alla mano il dato che risalta all'occhio è che ha segnato più di Zirkzee. Facendo un confronto tra i due attaccanti- In questi giorni di sosta del campionato l'argentino è monitorato da vicino dallo staff medico per capire se dargli il via libera per scendere in campo in vista della trasferta del Bologna all'Olimpico contro la Lazio in programma domenica sera alla ripresa della Serie A., a causa di una contusione rimediata qualche settimana fa che non ha ancora del tutto smaltito. Quello che filtra al momento è che la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio, come riporta il Corriere dello Sport, rinforzando il muscolo interessato per averlo nelle migliori condizioni.