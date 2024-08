Quanto deve pagare l’Empoli per il riscatto di Maleh

Getty Images

A volte ritornano. Dopo il prestito della scorsa stagione e il riscatto non esercitato,Un anno fa l’operazione era stata fatta insieme al passaggio di Piccoli al Lecce (l’Atalanta l’aveva girato all’Empoli che ha interrotto il prestito per permettergli di trasferirsi in giallorosso), stavolta è slegata da altri affari e ha viaggiato in solitaria. Un centrocampista in più per D'Aversa, che alla guida della nuova squadra punta a conquistare la salvezza come obiettivo minimo fissato dalla società.

- Come detto, Maleh è passato all'Empoli in, sarà questa la cifra che incasserà il Lecce se gli azzurri dovessero decidere di prenderlo a titolo definitivo. Nella scorsa stagione l'Empoli ha cambiato tre allenatori - Zanetti, Andreazzoli, Nicola - ma Maleh è sempre stato un punto fermo della squadra giocando praticamente tutte le partite: 34 presenze totali, 30 da titolare; anche un assist, nella vittoria casalinga contro il Torino nel girone di ritorno.

- Maleh è. Un jolly di centrocampo che in carriera ha fatto anche il terzino quando era in Serie B al Venezia. Italiano, a Firenze, l'ha provato addirittura seconda punta. Doppio passaporto italiano e marocchino, probabilmente a Empoli si giocherà il posto con Grassi nel centrocampo a cinque di D'Aversa.