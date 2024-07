Quanto guadagna l'Inter dalla cessione di Agoumé

AFP via Getty Images

Quando l'Inter aveva investito circa 7 milioni per portarein nerazzurro sperava in una crescita diversa del centrocampista francese: l'avevano aggretato in Primavera con l'idea di farlo ambientare per poi portarlo stabilmente in prima squadra; se fosse servito, erano anche pronti a darlo in prestito per farlo giocare con continuità prima di riportarlo alla base. E così è stato: quattro prestiti, in quattro anni, con l'Inter sempre meno convinta a puntare sul giocatore.- Dopo sessioni di mercato intere a cercargli una sistemazione temporanea, stavolta i nerazzurri hanno trovato la quadra per cedere Agoumé a titolo definitivo. L'accordo è stato trovato col Siviglia, dove aveva già giocato nella seconda parte della scorsa stagione totalizzando più di 10 presenze stagionali:

- Quando l'Inter prese Agoumé dal Sochaux in molti erano convinti che avesse fatto un gran colpo:e dopo qualche partita in Primavera sembrava già pronto per salire in prima squadra. Il debutto è arrivato a 17 anni contro la Fiorentina, in quella stagione gioca anche contro Sassuolo e Brescia poi inizia la girandola di prestiti: Spezia, Brest, Troyes e Siviglia, che ora l'ha preso a titolo definitivo.