Quanto guadagna l'Inter dalla cessione di Oristanio

Estate calda per, che rientrato all'Inter dopo il prestito al Cagliari della scorsa stagione era già con le valigie in mano pronto a cercare una nuova destinazione. I nerazzurri stavano valutando diverse piste per il classe 2002, l'avevano individuato come possibile contropartita da dare al Genoa nell'affare Martinez e c'era anche apertura da parte dei rossoblù; poi i due club si sono accordati per un trasferimento solo in cambio di soldi senza giocatori nell'affare,

- Un rinforzo giovane per il ritorno in Serie A, un acquisto in prospettiva ma anche per il presente, il giocatore può trovare spazio con Di Francesco che già in passato ha dimostrato di saper lavorare bene con i talenti da valorizzare (l'anno scorso a Frosinone ha lanciato Soulé e Barrenenchea).- Dopo una stagione - la prima in Serie A - frenata dalla frattura del metatarso all'inizio del 2024 che l'ha costretto a saltare sei partite, Oristanio arriva a Venezia per trovare quella continuità che gli permetterebbe di crescere e fare esperienza;- decisivi per la vittoria col Frosinone e il pareggio con il Lecce - e servito un assist ai compagni.