Quanto guadagna Ricci al Torino

è il centrocampista del futuro della Nazionale. Questa è l'idea di Luciano Spalletti, che lo vuole sempre più centrale nel progetto azzurro. Il Torino è consapevole di avere tra le mani un gioiello che ha già attirato l'attenzione di alcuni top club, sia in Italia che all'estero. Alcuni osservatori di società straniere sono venuti più volte in Italia per visionare da vicino il classe 2001 e studiare i suoi movimenti,: i rossoneri hanno avuto qualche contatto preliminare ma al momento non c'è nulla di concreto, non è escluso che possano farsi avanti anche altre squadre.

- Il Torino ha preso Ricci dall'Empoli nel gennaio 2022, ha investito 11 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, ai quali vanno aggiunti altri 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.. Uno stipendio che a oggi sta diventando inferiore al suo status in rosa e alle prestazioni in campo, Ricci cresce e le big hanno acceso i riflettori su di lui.- Nell'estate 2023 è stata la Lazio a provare a fare un tentativo per il centrocampista del Torino:ma senza trovare un accordo. La richiesta dei granata era di 25 milioni di euro, la Lazio aveva fatto un paio d'offerte e l'ultima era di 15 più 5 di bonus. Ma il Toro non ha mollato, e Ricci è rimasto.